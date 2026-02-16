¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¢°¦Ì¼¤ÎÍ¶¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¡È¥·¡¼¥ëÄ¢¡ÉÈäÏª¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸ò´¹Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤¬2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ÎÍ¶¤¤¤«¤éºîÀ®¤·¤¿¥·¡¼¥ë¼êÄ¢¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐÂç¿©¤¤¥®¥ã¥ë¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡×¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï¡ÖÌ¼¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¼êÄ¢¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÅ½¤é¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¥·¡¼¥ë¤Î¸ò´¹Áê¼ê¤ÏÌ¼¤À¤±¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÊìÌ¼¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¡¼¥ëÄ¢¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ÎÁê¼ê¤¬Ì¼¤µ¤ó¤À¤±¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊìÌ¼¤ÇÆ±¤¸¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¸ò´¹Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌ¾¾ë¥é¥ê¡¼¥¿»á¤È2011Ç¯¤Ë·ëº§¡£2012Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢2016Ç¯¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2023Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
