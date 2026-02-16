¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌÓÍøÍöÌò¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¡¡ÂåÌò¤Ë¡ÖONE PIECE¡×¥Ê¥ßÌò¤ÎÀ¼Í¥
¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÌÓÍøÍöÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥»³ºêÏÂ²ÂÆà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
»³ºê¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Á¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â»³ºê¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢»³ºê¤Î²óÉü¤Þ¤ÇÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤Î¥Ê¥ßÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¬Â¼ÌÀÈþ¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢ÂåÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ÎÂÄÅ·»È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼ýÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£