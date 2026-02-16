¥Õ¥¿¥Ð¿©ÉÊ 80¼þÇ¯¤ÎÀ®²Ì¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë ¡Ö¥µ¥¯¥ì¡×³ÈÂç¡¢¿·¹©¾ì¤Ç¶¡µëÎÏ¶¯²½
¡¡ºòÇ¯ÁÏ¶È80¼þÇ¯¤È¡Ö¥µ¥¯¥ì¡×È¯Çä40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¿¥Ð¿©ÉÊ¤Ï¡¢TVCMÊü±Ç¤äµÇ°¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ÇÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¼þÇ¯¤ÎÀ®²Ì¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÇÛ²Ù³ÈÂç¤ä¾¦ÉÊÎÏ¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¡¢2028Ç¯²ÔÆ¯Í½Äê¤Î¿·¹©¾ì¤Ç¶¡µëÎÏ¶¯²½¤Ë¤âÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¾®ÌîÂÙ»Ê´ë²èÉôÉôÄ¹¤Ëº£¸å¤ÎÀïÎ¬¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½25Ç¯8·î´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¾®Ìî¡¡25Ç¯8·î´ü¤ÏÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤··øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó158²¯±ß¤ÇÁ°Ç¯Èæ107¡ó¡¢¼çÎÏ¡Ö¥µ¥¯¥ì¡×¤Ï¥ì¥â¥ó¤¬111¡ó¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤Ï115¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡£°ìÊý¡¢8·îÃ±·î¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ç³°½Ð¤¬¸º¤ê¡¢ÁÛÄê¤Û¤É¤Î¿¤Ó¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö½ë¤¹¤®¤ë²Æ¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢Ä¹´üÍ½Êó¤äÇÛ²Ù¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨ÃÊ³¬Åª¤Ë¶¡µëÎÌ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡½¡½Åß¾ì¤ÎÆ°¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¾®Ìî¡¡²Æ¤ËÈæ¤Ù¹½À®Èæ¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¥µ¥¯¥ì¡×¤ÏÅß¾ì¤ÎÇÛ²Ù¤âÃå¼Â¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯½©¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢12·î¤Þ¤ÇÁ°Ç¯Èæ108¡óÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£½Õ²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼ ¥Ð¥Ë¥é¡×¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¡ÖÆ±¥ß¥ë¥¯¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Î¥Ð¥Ë¥é¤Ï½ë¤¤»þ´ü¤Ë´Å¤µ¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢²Æ¤Ç¤â¤¹¤Ã¤¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡½¡½26Ç¯´ü¤Î½ÅÅÀ»Üºö¤Ï¡£
¾®Ìî¡¡°ìÈÖ¤Ï¡Ö¥µ¥¯¥ì¡×¤ÎÇÛ²Ù³ÈÂç¤À¡£Ì¤ºÎÍÑ¤äÁ´Å¹Æ³Æþ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÃæ¿´¤ËÇÛ²ÙÎ¨¤ò10¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£ÆÃ¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÏÇä¾ìÌÌÀÑ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥ì¥â¥ó°Ê³°¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤âÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÎÏ¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶áÇ¯¤Ï¹â²Á³ÊÉÊ¤¬Å¹Æ¬²óÅ¾¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤«¡¢¡ÖÆÃ¥Ç¥«¥Á¥ç¥³¥Ð¡¼¡×¤Ê¤ÉÅö¼Ò¤ÎÄã²Á³ÊÂÓ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤âºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½º£½Õ¤Î¡Ö¥µ¥¯¥ì¡×»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¾®Ìî¡¡È¯Çä41Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡¢ËèÇ¯Ì£¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈù²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£º£½Õ¤âÅº²ÃÊª¤Î»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤¿²þÎÉ¤ò¹Ô¤¦¡£4·î6Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¯¥ì ¤Ö¤É¤¦¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£80¼þÇ¯¤òµ¡¤ËÇÐÍ¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï10¡Á20Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤êº£´ü¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡È¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¿»Æ©¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¿®¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£²Æ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¿·¹©¾ì·×²è¤È³¤³°Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¾®Ìî¡¡¼¯¾Â»Ô¤Î¿·¹©¾ì¤Ï2028Ç¯²ÔÆ¯Í½Äê¤Ç¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ÏÌó1¡¦5ÇÜ¤òÁÛÄê¡£¡Ö¥µ¥¯¥ì¡×¤Î¶¡µëÇ½ÎÏ¤¬¤Û¤ÜÆ¬ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¾ÍèÅª¤Ê³¤³°Å¸³«¤â¸«¿ø¤¨¤¿Åê»ñ¤À¡£³¤³°¤Ç¤Ï¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢ËÌÊÆ¤Ê¤É¤ÇÂåÍýÅ¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¸½ÃÏ¤Î¿Í°÷ÂÎÀ©¶¯²½¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½100Ç¯´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Ìî¡¡¼ÒÀ§¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤Î¸¶ÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¿©¤Ù¤¿¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼Ò°÷¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¼Ò³°¤È¼ÒÆâ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£º£´ü¤Ï¤Þ¤ºÁ°Ç¯Ä¶¤¨¡¢¾¦ÉÊÇä¾å105¡ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£