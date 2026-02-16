Æ»Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×70¼þÇ¯ »¥ËÚ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö¾¡¸»¿À¼Ò¡× 2Àé¿Í¤¬Íè¾ì
¡¡Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤ÎÈ¯Çä70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢1·î29Æü¤È30Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡Ê¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè20²ó Åß¤ÎJP01¤Þ¤Ä¤ê in ¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¡×¤Ë¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÌó2000¿Í¤¬¥Ö¡¼¥¹¤òË¬¤ì¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¼õ¸³¤ä»î¸³¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ËÎ×¤à¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¾¡¸»¿À¼Ò¡×¤ÎÊ¬¼Ò¤òÀßÃÖ¡£Íè¾ì¼Ô¤¬³¨ÇÏ¤Ë´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¿Í¤Ë¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¡Ê180㎖¡Ë¤ò¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅß¤ÎJP01¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ³Æ»ÔÄ®Â¼¤Î´Ñ¸÷²Ý¤òÃæ¿´¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤ÏÆ»Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥²¥óÃ´¤®¤äÆ»»º»Ò±þ±ç¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£70¼þÇ¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µÇ°¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÅ¸³«¤ä¥³¥é¥Ü´ë²è¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ä¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£