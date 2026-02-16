¡ÖGemini 3 Deep Think¡×¥ê¥êー¥¹¡¢¸¦µæ¸þ¤±¤Î¿äÏÀÆÃ²½¥âー¥É
¡¡¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤Ï12Æü¡¢¸¦µæÊ¬Ìî¤ÎÊ£»¨¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿äÏÀ¥âー¥É¡ÖGemini 3 Deep Think¡×¤Î¥á¥¸¥ãー¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÈÇ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖGoogle AI Ultra¡×¤Î¥æー¥¶ー¤ÏGemini¥¢¥×¥ê¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×
¡¡¿·¤·¤¤Deep Think¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤ÊÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥È¥¬ー¥¹Âç³Ø¤Î¿ô³Ø¼Ô¤¬¿ô³ØÏÀÊ¸¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ËDeep Think¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎººÆÉ¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ç´Ù¤ÎÆÃÄê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ø½Ñ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¹â¤¤ÀÇ½¤òµÏ¿
¡¡ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î³Ø½Ñ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¹â¤¤¿äÏÀÇ½ÎÏ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¶¥µ»¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¡ÖCodeforces¡×¤Ç3455¤È¤¤¤¦¹â¤¤Elo¥ìー¥È¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖARC-AGI-2¡×¤Ç84.6¡ó¡¢¡ÖHumanity¡Çs Last Exam¡×¤Ç48.4¡ó¤Î¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¡¢ÊªÍý¡¦²½³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉ®µ»î¸³¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¹©³ØÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÍÑ¤Ø
¡¡¹©³ØÊ¬Ìî¤Î¼ÂÌ³¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¤«¤éÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊSTL¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë¤¬À¸À®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢½é¤á¤ÆGemini API·ÐÍ³¤ÇDeep Think¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀìÍÑ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡¢ÅöÁª¤¹¤ë¤ÈÁá´ü¥¢¥¯¥»¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£