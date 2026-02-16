Æî³¤¥È¥é¥Õ»à¼Ô1.2Ëü¿Í¡¢°¦É²¡¡¹ñÁÛÄê¤è¤êÈ¾¸º¤Î¿ä·×¸øÉ½
¡¡°¦É²¸©¤Ï16Æü¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»à¼Ô¿ô¤ÏºÇÂç1Ëü2750¿Í¡ÊºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ¤¬ºòÇ¯3·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ÁÛÄê¤ÏÌó2Ëü4Àé¿Í¤Ç¡¢È¾Ê¬¶á¤¯¤Ë¸º¤ë¤È¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿ÌÅÙ6¶¯°Ê¾å¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÌÌÀÑ¤¬½Ì¾®¤·¡¢·úÊªÅÝ²õ¤ä²ÐºÒ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¸º¤ë¤È¿ä·×¤·¤¿¡£
¡¡¸©Ì±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤«¤é¤ÎÁá´üÈòÆñ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¡£¹ñ¤ÎÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¡ÖÄ¾¸åÈòÆñ¡×¤Î½»Ì±¤Î³ä¹ç¤ò20¡ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï45.6¡ó¤¬Ä¾¸åÈòÆñ¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤ò¹ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡»à¼Ô¿ô¤ÎÆâÌõ¤ÏÄÅÇÈ9313¿Í¡¢·úÊªÅÝ²õ3236¿Í¡¢ÅÚº½ºÒ³²124¿Í¡¢²ÐºÒ77¿Í¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ï3602¿Í¤Ë¾å¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡·úÊª¤ÎÁ´²õ¡¦¾Æ¼º¤ÏºÇÂçÌó12Ëü6ÀéÅï¡¢ÈòÆñ¼Ô¿ô¤Ï41Ëü3158¿Í¤È»î»»¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»þ¹ÃÎ»ö¤Ï16Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤òÀµ¤·¤¯¶²¤ì¡¢È÷¤¨¤ò¤ï¤¬¤³¤È¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£