ÃÓ¾å¾´»á¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Á¥ÌÚÏÂ´î»á¤Ø¡Öµ»½ÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¡Ä¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÄÁ¼ÁÌä¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¾Ð¤¤µ¯¤³¤ë
¡¡¸µ£Î£È£Ë¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÃÓ¾å¾´»á¤¬£±£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î²òÀâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Á¥ÌÚÏÂ´î»á¤Ø¡Öµ»½ÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Á¥ÌÚ»á¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æó³¬Æ²Ï¡¤Î²òÀâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬Á¥ÌÚ»á¡£ÃÓ¾å»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖºÇ¸å¡¢³êÁö¤·¤ÆÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Á¥ÌÚ»á¤Ï¡Ö£±£°£°¡ó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¦Áª¼ê¤Ã¤ÆÃ¯¤Ò¤È¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã´³¤ß¤ó¤ÊÃÙ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òµ»½Ñ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÃÓ¾å»á¤Ï¡Ö¤Ï¤Ï¤¢¡Ä¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤Ç¡ÖÂÎ¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤ëÃÊ³¬¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡©¤É¤³¤«¤ò¸«¤Æ¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Á¥ÌÚ»á¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¼«Á³¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ö¤¤ò£±²ó¤¹¤ë¤È¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡¢º£²ó£¹£¶¥¥í¤°¤é¤¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£½Ö¤£±²ó¤Ç¿ô¥á¡¼¥È¥ëÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¤ÇÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥à¥ê¡£ËÍ¤Ï½Ö¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÃÓ¾å»á¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¡¢Á¥ÌÚ»á¤âÂ¥¤¹¤È¡ÖÈýÌÓ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ïº£¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁ¥ÌÚ»á¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Á¥ÌÚ»á¤Ï¡Öº£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯¤â£µ£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÃÓ¾å»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Âç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Á¥ÌÚ»á¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì»þ¤Ë¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿ºÙ¤¤ÈýÌÓ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£