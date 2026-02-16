¡Úµð¿Í¡Û£³½õ¤ÃÅê¤¬½éÅÐÈÄÂ¨150¥¥íÄ¶¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼156¥¥í¡¢¥Þ¥¿154¥¥í¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É152¥¥í¡Ä³°¹ñ¿ÍÏÈÁè¤¤Âç·ãÀï¤Ø
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡¢¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡¢¥Þ¥¿Åê¼ê¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡££³¿Í¤È¤âº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ£±£µ£°¥¥í°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¥Þ¥¤¥³¥é¥¹£²À¤¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤ÏºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í¡¢Æ°¤¯¥Ü¡¼¥ë¤â»ý¤ÁÌ£¤Î¥Þ¥¿¤Ï£±£µ£´¥¥í¡¢Áí¹çÎÏ¤¬¹â¤¤¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï£±£µ£²¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¤òÅê¤²¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¤Î£´Ã¥»°¿¶¤òÉ®Æ¬¤Ë£³¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ£¶²ó£¹Ã¥»°¿¶¡£µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Þ¥¿¤¬£±ËÜ¤º¤Ä¤Ç¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¸«¼é¤Ã¤¿¿ùÆâÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÏÁ´°÷ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£³¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¡£¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¤â¤ä¤é¤»¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡£µ¤Ä¤Î³°¹ñ¿ÍÏÈ¤òÁÀ¤¦½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤Î¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢¼ç¼´¸õÊä¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤È¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤é¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£³Åê¼ê¤¬¼ÂÀï·Á¼°½éÅÐÈÄ¤Ç¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¹ñ¿ÍÏÈÁè¤¤¤â¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£