°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Ç¡Ö¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ò»È¤¦¤Ê¤éÄ®Æâ²ñ¤Î²ñÈñ¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¤È¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼«¼£²ñ¤Ø¤Î²ÃÆþ¶¯À©¤ÏË¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¼«¼£²ñ¡ÊÄ®Æâ²ñ¡Ë¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤à½»Ì±¤¬¼«È¯Åª¤Ëºî¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¼«¼£²ñ¤Ï¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î´ÉÍý¤äËÉÈÈ³èÆ°¡¦ËÉºÒ³èÆ°¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¼«¼£²ñ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇ¤°Õ¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤Î²ÃÆþ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖË¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÄ®Â¼¤Î¸«²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«¼£²ñÌ¤²ÃÆþ¼Ô¤Ï¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡©
¼«¼£²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ÎÍøÍÑ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¼ÔÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«¼£²ñ¤ËÆþ¤é¤º¡¢¤ª¶â¤ä´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë²ÃÆþ¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÉÔ¸øÊ¿¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¤¬2020Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£²ñÌ¤²ÃÆþ¼Ô¤¬¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡¢Ìó7³ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«¼£²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ÎÍøÍÑ¤ò°ìÎ§¤ËÀ©¸Â¤¹¤ëÂÐ±þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¼«¼£²ñ¤Ø¤ÎÈó²ÃÆþ¤òÍýÍ³¤ËÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½¤Ç°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÈñÍÑÉéÃ´¤ä´ÉÍý¤Î¸øÊ¿À¤ò¤á¤°¤ë´¶¾ðÅª¤Ê¤·¤³¤ê¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢À©ÅÙ¾å¤ÏÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï»È¤¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¥´¥ß¼Î¤Æ¤Î´ÉÍý¤Ï»ÔÄ®Â¼¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤½¤â¤½¤â¥´¥ß½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµÁÌ³¤äÀÕÇ¤¤ÏÃ¯¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÇÑ´þÊª¤Î½èÍýµÚ¤ÓÀ¶ÁÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤ÎÂè6¾ò¤Ë¤Ï¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÔÄ®Â¼¤Ï¡¢Åö³º»ÔÄ®Â¼¤Î¶è°èÆâ¤Î°ìÈÌÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è¡Ê°Ê²¼¡Ö°ìÈÌÇÑ´þÊª½èÍý·×²è¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤òÄê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×
¤Ä¤Þ¤ê¥´¥ß¼Î¤Æ¤Î´ÉÍý¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï»ÔÄ®Â¼¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¾ìÍøÍÑ¼Ô¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÀßÃÖ¤ä½¤Íý¡¢ÅöÈÖÄ´À°¤Ê¤É¤ò¼«¼£²ñ¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤Ë¤ÏÌó4000²Õ½ê¤Ë¡Ö¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¼«¼£²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼£²ñÌ¤²ÃÆþ¤Ç¤â¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡
¼«¼£²ñ¤ËÌ¤²ÃÆþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¥´¥ß¼Î¤Æ¾ìÍøÍÑ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ìò¾ì¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦¸ÍÊÌ¼ý½¸¤¬¤Ç¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤ë
¡¦Ì¤²ÃÆþ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë
¡¦¼«¼£²ñ¤ËÆþ¤é¤º¥´¥ß¼Î¤Æ¾ìÍøÍÑÎÁ¤Î¤ß»ÙÊ§¤¦
½»Ì±Æ±»Î¤À¤±¤ÇÁè¤¦¤È¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝÅª¤ÊÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«¼£²ñ¤ËÌ¤²ÃÆþ¤Ç¤â¥´¥ß¼Î¤Æ¾ìÍøÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂ¿¤¤
¥´¥ß¤Î½èÍý¤ä¼ý½¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï»ÔÄ®Â¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ÎÀßÃÖ¤äÅöÈÖ´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¼£²ñ¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÌ¤²ÃÆþ¼Ô¤ÏÍøÍÑ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤¿È½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼£²ñ¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìò¾ì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡¢ÊÌ¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤Î¼êÃÊ¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ e-GOVË¡Îá¸¡º÷ ÇÑ´þÊª¤Î½èÍýµÚ¤ÓÀ¶ÁÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§ Âè6¾ò
ÅìµþÅÔ À¸³èÊ¸²½¥¹¥Ýー¥Ä¶É Ä®²ñ¡¦¼«¼£²ñ³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ 12¥Úー¥¸
¿·µïÉÍ»Ô ÃÏ°è¤Î¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ 1¥Úー¥¸
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê Áý¤¨¤ë¼«¼£²ñÌ¤²ÃÆþ¼Ô¡¢¤´¤ß½¸ÀÑ½ê¤Î´ÉÍý¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー