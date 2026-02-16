Êì¤¬1¿Í14Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¡ÖTHE ROYAL EXPRESS¡×¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤ÎÎÁ¶â¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
THE ROYAL EXPRESS¤Î³µÍ×
THE ROYAL EXPRESS¤Ï¡¢°ËÆ¦¤äÅì³¤Æ»¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³ÆÃÏ°è¤ÇÊ£¿ô¤Î¥×¥é¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ÷·Ê¤äÎ¹¤Î¼ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ËÆ¦¤ÎÎ¹¤Î¡Ö²ÏÄÅºù¥¯¥ëー¥º¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢1Çñ2Æü¤ÎÎ¹Äø¤Ç¡¢²ÏÄÅºù¤ò°¦¤Ç¤ëÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE ROYAL EXPRESS¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¿©»öÉÕ¤¤Ç¤¹¡£Îó¼ÖÆâ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë°ûÎÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÎ¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Óー¥ë¤ä¥ï¥¤¥ó¡¦ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Û¤«¡¢¥³ー¥Òー¡¦¹ÈÃã¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½ÉÇñÀè¤Ç¤Î°ûÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢°û¿©Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£
THE ROYAL EXPRESS¤Î¥×¥é¥óÎã
Á°½Ò¤Î¡Ö²ÏÄÅºù¥¯¥ëー¥º¥×¥é¥ó¡×¤òÎã¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÈÎÁ¶â¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎ¹¹ÔÂå¶â¡§14Ëü±ß¡Ê2Ì¾1¼¼¥¿¥¤¥×¡Ë¡¢19Ëü6000±ß¡Ê1Ì¾1¼¼¥¿¥¤¥×¡Ë
¡¦½ÉÇñÀè¡§²¼ÅÄÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¥¹ー¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó 24Ê¿ÊÆ
¡¦Î¹¹Ô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡§Îó¼Ö¤Î±¿ÄÂ¡¦ÎÁ¶â¡¢Îó¼ÖÆâ¤Î¿©»ö¡¦°ûÎÁÂå¡¢½ÉÇñÎÁ¶â¡¢ÀìÍÑ¼ÖÎÁ¶â¡¢²ÙÊªÂ÷Á÷Âå¶â¡¢´Ñ¸÷ÎÁ¶â¡Ê¥Õ¥êー´Ñ¸÷¤ò½ü¤¯¡Ë
Îó¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤µ¡¢ßê¤á¤¯ Î¹¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ¤ä¿©»ö¤òÍ¥²í¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Îó¼ÖÆâ¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢ÊÉ¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÈóÆü¾ï´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ÜÆ°¤Ë¤Ï¡ÖTHE ROYAL BUS¡×¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¹°ÜÆ°¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢Îó¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤Èµ»½Ñ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñÀè¤Î²¼ÅÄÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê³¤ÊÕ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢°ËÆ¦¤Î³¤¤Î¿åÊ¿Àþ¤ä°ËÆ¦¼·Åç¤ÎÄ¯Ë¾¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£Í¼¿©¤ÈÄ«¿©¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Ëü±ß°Ê¾å¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¾è¼Ö¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤ä½ÉÇñ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î±é½Ð¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤È¡¢¼õ¤±»ß¤áÊý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹ë²ÚÎó¼Ö¤ÎÆÃÄ§
THE ROYAL EXPRESS°Ê³°¤Ë¤â¡¢¹ë²ÚÎó¼Ö¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£THE ROYAL EXPRESS¤ÈÆ±¤¸1Çñ2Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëŽ¢TRAIN SUITE »Íµ¨ÅçŽ£¤Î¥×¥é¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Íµ¨Åç¤Ï¡¢ÏÂ´ðÄ´¤Î¹©·ÝÉÊ¤ò¼ÖÆâ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥â¥À¥ó¤ÊÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö1Çñ2Æü¥³ー¥¹¡Ê»³Íü¡Ë¡¿½Õ¡×¤Ï¡¢¾åÌî±Ø¤ò´ð½à¤Ë¿·³ã¸©¤È»³Íü¸©¤ò½ä¤ëÎ¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¶â³Û¡§44Ëü±ß～¡ÊµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤ä¿Í¿ô¤Ë¤è¤ë¡Ë
¡¦½ÉÇñ¡§Îó¼ÖÆâÇñ
¡¦Î¹¹Ô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡§Îó¼Ö¤Î±¿ÄÂ¡¦ÎÁ¶â¡¢Îó¼ÖÆâ¤Î¿©»ö¡¦°ûÎÁÂå¡¢½ÉÇñÎÁ¶â¡ÊÎó¼ÖÆâ¡Ë¡¢¡Öµìã·Æ£²ÈÊÌÅ¡¡×¤ä¡Ö¾¡¾Â¾úÂ¤¡×¡Ö´ÝÆ£ÉòÆº¼ò¡×¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤Ê¤É
¿©»ö¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥Ðー¡¢ÍÎÄ«¿©¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨Åç¤ÎÎÁ¶â¤ÏTHE ROYAL EXPRESS¤è¤ê¤â¿ô½½Ëü±ß¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃ±½ãÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢THE ROYAL EXPRESS¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹â³Û¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
THE ROYAL EXPRESS¤Ë¤Ï¾è¼ÖÎÁ¶â°Ê³°¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
THE ROYAL EXPRESS¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ä°û¿©Âå¡¢½ÉÇñÂå¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢°ì³µ¤Ë¹â¤¹¤®¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ
°ËÆ¦µÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò ²ÏÄÅºù¥¯¥ëー¥º¥×¥é¥ó¡Ì2026Ç¯3·î6Æü(¶â)È¯¡Í
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ú2026Ç¯ÅÙ¡Û1Çñ2Æü¥³ー¥¹¡Ê»³Íü¡Ë/½Õ¡Ê4¡¦5·î½ÐÈ¯¡Ë¤Î¤´¾Ò²ð
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー