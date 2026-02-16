¡Ú¼è¼ê¶¥ÎØ¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡Û¶¶ËÜÎÜ°Î¡¡¹â¾¾µÇ°¤ÇµÈÅÄÂóÌð¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤Î¡Éµ¤¤Å¤¡É¤ò¾å°ÌÄêÃå¤Ë³è¤«¤¹
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ£Æµ¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤¬£±£·Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü¤Î¥á¥¤¥ó£ÓµéÆÃÁª£±£²£Ò¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ê¶¶ËÜÎÜ°Î¡Ê£³£°¡áÆÊÌÚ¡Ë¤¬·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÎ©Àî·è¾¡¤Ï½àÍ¥¾¡¤Ç¡ÖÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯¡£¿À»³ÂóÌï¤Ë£¸Ê¬¤Î£±ÎØ¤«¤ï¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ó·èÃå¤Ï´î¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢Àè¡¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹½Ð¾ì¸¢¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é¹â¤¤´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¿ï½ê¤ËÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å°ÌÄêÃå¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¹â¾¾µÇ°£é£î¾®¾¾Åç¤ÎÆó¼¡Í½Áª¤À¡£ÂÇ¾â²á¤®¤«¤é¥«¥Þ¤·¤Æ£µÃå¤Ç¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¡ÊµÈÅÄ¡ËÂóÌð¤¬¤¢¤ì¤À¤±±ç¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¡£ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆµÈÅÄ¤ò¼´¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¹½À®¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤·¤¬¤ë¡£
¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¼¼°æ¡ËÏ¡ÂÀÏ¯¤ËÄù¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡£¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤Ë¾Ç¤é¤º¡¢ÂóÌð¤Î±ç¸î¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¼ã¼ê¤Ë¸µµ¤¤Ê¼«ÎÏÁª¼ê¤¬Â·¤¦´ØÅì¤Îº£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏËÄ¤é¤à¤·¡¢¸µ¤è¤ê¤½¤³¤¬¥ë¥¤¤Îµï¾ì½ê¡£¡Öº£²ó¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£¤Þ¤º¤Ï½éÆü¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£¾å°ÌÄêÃå¤ÎÆ»¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£