ÅÚ²°ÂÀË±¡Ö¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¤¬Âç³èÌö¡×¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈäÏª¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤¬2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û31ºÐÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÖÀ®Ä¹´¶¤¸¤ë¡×»Ò¶¡¤Èºî¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÉ÷¾Æ¤²Û»Ò
ÅÚ²°¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ÏÊÆÊ´¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÉ÷¾Æ¤²Û»Ò¤ËÄ©Àï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÄï¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÅÚ²°¿ÀÍÕ¤Î°¦¸¤¡¦¥¨¥Ú¥ë¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡Ö¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¶¡¤È¤È¤â¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¤¬°Õ³°¤Ê¤¯¤é¤¤²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊÌ£¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Ëºî¤ë»þ¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¼¡²ó¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²»þ´Ö¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚ²°¤Ï2023Ç¯1·î¡¢GENERATIONS¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û31ºÐÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÖÀ®Ä¹´¶¤¸¤ë¡×»Ò¶¡¤Èºî¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÉ÷¾Æ¤²Û»Ò
¢¡ÅÚ²°ÂÀË±¡¢¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òÈäÏª
¢¡ÅÚ²°ÂÀË±¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
