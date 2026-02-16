¥¢¥ë¥Ð¥à¡È½éÆ°ÄãÌÂ¡É¤«¤éÂçµÕÅ¾¡ªKiiiKiii¡¢¿·¶Ê¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤¬²»³ÚÈÖÁÈ3´§¡¦¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Î²÷¿Ê·â
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KiiiKiii¤¬¡¢µÏ¿¤Å¤¯¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤Î³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
KiiiKiii¤Ï2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDelulu Pack¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤Î²»³ÚÈÖÁÈ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿²»³ÚÅª¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈZÀ¤Âå¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¡É¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛKiiiKiii¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°Ëç¿ô¤¬5Ê¬¤Î1¤ËµÞÍî
¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ëMelon¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖTOP100¡×1°Ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¼çÍ×²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¼¡¡¹¤È¼ó°Ì¤òµÏ¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ3´§¤ò²Ã¤¨¡¢²»¸»¡¦²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ÈÀøºßÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢KiiiKiii¤Ï¡ÖTiiiKiii¡Ê¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´°àú¤Ê¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿·Ç¯¤Î´ê¤¤¤Ç¤¢¤êÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤êTiiiKiii¤¬¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸Ø¤é¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËèÆü¤¬´¶¼Õ¤È´¶Æ°¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿3½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²»³Ú¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë´î¤Ó¤ò³Ø¤Ù¤¿³èÆ°¤Ç¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤È±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¼¡¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¡É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
KiiiKiii¤Ï1·î29Æü¤«¤é3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¤è¤êËá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÎÏ¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ëè½µ°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤Û¤«¡¢Y2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎCM¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¡É¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò»É·ã¤¹¤ë±é½Ð¤ÇÂç¤¤Ê¶¦´¶¤ÈÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¤é»£±Æ¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥«¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢SNSÅê¹Æ¤ÎBGM¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é16Æü¤ÇMelon¡ÖTOP100¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2026Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¤ÎÃæ¤Ç½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£Bugs½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2·î2Æü¡Á8Æü¡Ë1°Ì¡¢Spotify´Ú¹ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2·î13ÆüÉÕ¡Ë¡¢Apple Music¤Î¿Íµ¤¶Ê¡¦¿Íµ¤¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¼ó°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDelulu Pack¡Ù¤ÏÈ¯ÇäÄ¾¸å¡¢Ãæ¹ñQQ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯µÞ¾å¾º¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¼ýÏ¿¶ÊÁ´¶Ê¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2·î2Æü¡Á8Æü¡Ë2°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢Billboard Japan¤Î¡ÖHot Albums¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖHot Shot Songs¡×¤Ë¤â¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢KiiiKiii¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³ÚÀìÌç»ï¡ØNME¡Ù¤¬Áª¤Ö¡ÖThe NME 100¡§Essential Emerging Artists for 2026¡×¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¼¡À¤Âå¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØSHOW CHAMPION¡Ù¡Ø¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡Ù¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ç¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤Î3´§¤òÃ£À®¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´°àú¤Ê³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤âÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎKiiiKiii¡£²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î¼¡¤Ê¤ë°ìÊâ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë