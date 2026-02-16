¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤ê¡Ö¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡×¤¬Hyper Body¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£2027Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¾å³¤¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖHyper Body ¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡×¤ò2027Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï17,500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡×¤òHyper Body¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥²ー¥àÆâ¤Î°áÁõ¤¬¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢ÂÀ¤â¤â¤äºÙ¤¤¹ø¤Ä¤¤Ê¤É¤âºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÁõÈ÷¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ò´¹ÍÑÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï¡ÖÄÌ¾ï´é¡×¡¢¡Ö¿¿·õ´é¡×¡¢¡ÖÅÜÌÄ¤ê´é¡×¡¢¡Ö¾È¤ì´é¡×¤Î4¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¹¥É¥ïー¥Õ¥¼¥í¡ÊÉð´ï¡Ë¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥ë¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¡×¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
Hyper Body ¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó150mm
(C)SHIFT UP CORP.