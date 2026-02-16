¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£µ¡ó¹â¤Ç£³Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡¢»ñ¸»¥»¥¯¥¿¡¼¤ËÇã¤¤
¡¡Ã»½Ì¼è°ú¤È¤Ê¤ë£±£¶Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£³£¸¡¥£¸£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£µ£²¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£·£°£µ¡¥£¹£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£³£·¡¥£¶£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£´£²¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£°£·£°¡¥£³£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£È¾ÆüÎ©¤Á²ñ¤¤¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï£¸£´£¹²¯£¹£¶£¶£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£±Ãû£¶£¶£´£²²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£³Æü¤Ï½ªÆü¤Ç£²£µ£·£µ²¯£·£·£¶£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£½¬¶áÊ¿¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï£±£¶ÆüÉÕ¤ÎÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»ï¡ÖµáÀ§¡×¤Ë½ÅÍ×Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¾ÃÈñÂ¥¿Ê¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó²ÃÂ®¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×À¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢Àè½µ¤ÎÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤òÁ°¤ËÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤âÉº¤Ã¤¿¡£½ÕÀá¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤ÇËÜÅÚ»Ô¾ì¤¬¤¤ç¤¦£±£¶¡Á£²£³Æü¡¢¹á¹Á»Ô¾ì¤¬£±£¶Æü¸å¾ì¤«¤é£±£¹Æü¤Þ¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£»Ø¿ô¤Ï°Â¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢»ñ¸»´ØÏ¢¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£»º¶â¤ÇÃæ¹ñºÇÂç¼ê¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê£²£¸£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¡¢¥¢¥ë¥ß²Ã¹©¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¹â¡¢ÀÐÌýÀ¸»ºÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£¸£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£»ñ¸»´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í²¼¤²¤¬µÞ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇã¤¤Ìá¤·¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬·èÄê¤·¤¿¼ÖºÜ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼À¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÇ«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»¡Ê£Ã£Á£Ô£Ì¡§£³£·£µ£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¹â¡¢¥â¥ê¥Ö¥Ç¥óÃæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó½¸ÃÄ¡Ê£³£¹£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£´¡ó¹â¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ÈÎÇä¤ÎÏ·Êß²«¶â¡Ê£¶£±£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¶¡ó¹â¡£³ô²Á»Ø¿ô¤ò»»½Ð¤¹¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥·¥º¡Ê£È£Ó£É¡Ë¤Ï£±£³Æü°ú¤±¸å¡¢»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÄê´ü¸«Ä¾¤·¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¾åµ£³ÌÃÊÁ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢½ü³°¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Âç¼ê¤ÎÃæ¾£½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¸£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤Ï£°¡¥£²¡ó°Â¤È¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï£¸£¸¢ª£¹£°¤ËÁý²Ã¤¹¤ë±¿¤Ó¤À¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï£³·î£¹ÆüÉÕ¤ÇÈ¯¸ú¡Ë¡£
¡¡¾ÃÈñ¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£Ï·Êß²«¶â¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¹â¥¥óÎíÓ´¡Ê£¶£¸£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¸¡ó¹â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤ÎÃæ¹ñÆ°¸þ¡Ê£³£¸£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¶¡ó¹â¡¢ÌÈÀÇÅ¹¤ÎÃæ¹ñÎ¹Í·½¸ÃÄÃæÌÈ¡Ê£±£¸£¸£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¹â¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÏÍ¥ÉÊ½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¹â¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ¤ÎÉÛÏ¥²Ä½¸ÃÄ¡Ê£³£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤È²ÈÅÅ¤Î³¤¼¤ÃÒ²È¡Ê£¶£¶£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£±¡¥£¸¡ó¹â¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦´á¶ñ¤ÎË¢Ë¢àõÆÃ¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥È¡§£¹£¹£¹£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ëµ»½Ñ¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Î°ì³Ñ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡££Í£é£î£é£Í£á£ø¡Ê£±£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²£´¡¥£¶¡ó¹â¡¢ËÌµþÃÒÉè²Ú¾Ï²Êµ»¡Ê£²£µ£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈÅ©Éá²Êµ»¡Ê£±£³£¸£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£´¡¥£·¡ó¹â¡¢ßÑµ¯²Êµ»¡Ê£¶£¸£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£´¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãû°×ÁÏ¿·²Êµ»½¸ÃÄ¡Ê£³£¹£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¸¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£¹ç·ÊÂÙÉÙÃÏ»º¡Ê£±£¸£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó¡¢À¤ÌÐ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¸£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¡¢Ëü²Ê´ë¶È¡Ê£²£²£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÄãÌÂ¤¬µÕÉ÷¡££±·î¤Î£·£°ÅÔ»Ô¿·ÃÛ½»Âð²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç£³¡¥£±¡ó²¼Íî¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬£·¥«·î´Ö¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë