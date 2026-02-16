2025Ç¯ 10-12·î´ü ¼Â¼ÁGDP¤ï¤º¤«¤Ë¥×¥é¥¹
¡¡µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÎÓ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤Î¼Â¼ÁGDP¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï¡¢Á°¤Î3¤«·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹0.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤Ç¥×¥é¥¹0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°´ü¤ÎÂç¤¤Ê²¡¤·²¼¤²Í×°ø¤À¤Ã¤¿Í¢½Ð¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬°ì½ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤ò½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡GDP¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤â¼õ¤±¤Æ°û¿©ÎÁÉÊ¤ä³°¿©¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢¥×¥é¥¹0.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¾®ÎÓ¿¿°ìÏº¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ï¡ÖÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â·Êµ¤¤Î²óÉüÎÏ¤¬¼Â¤Ï¼å¤¤¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸å¤Î·Êµ¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤êÆâ¼û¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¡£Êª²Á¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤«¤é½ÕÆ®¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÄÂ¾å¤²Î¨¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë