ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¥×¥í¥ì¥¹ºÆÄ©Àï°ÕÍß¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤ÈÂÐÀï¡©¡ÖµÁÂ¤ò¼è¤Ã¤ÆÆ¬¤Ö¤ó²¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¡Ê51¡Ë¤È¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÏº¤Ï2018Ç¯¤ËµÞÀ¿´ÉÔÁ´¡¦¸ÆµÛÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·½Å¾É²½¡¢°ì»þ´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¿Õ°Ü¿¢¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢¾É¾õ¿Ê¹Ô¤Î¤¿¤áº¸É¨²¼¤òÀÚÃÇ¤·¡¢µÁÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÏº¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£µÁÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸ý¤Ë¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ë¤Û¤Éµã¤±¤ë¤«¤é¤Í¡¢»î¹ç¤Ï¡£²¶¤âµÁÂ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÆóÏº¤ÎÆ¬¤ò¤Ö¤ó²¥¤ê¤¿¤¤¡£¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÆÇÀå¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¶¸µ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢µÁÂ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¤«¤Á³ä¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£