¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¤Ï2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÃË3¿Í¡É¤Ç¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ó¶áÂç¼ù¤é¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¥á¥·¥É¥é¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥·¥É¥é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¤½¤·¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃË3¿Í¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥á¥·¥É¥é¤ß¤¿¤è¡ª¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖË»¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤ÉÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¼¡¼¡×¡Ö¤³¤Î3¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¿¤éÌÜÎ©¤Ä¤·¡¢¼þ¤ê¤ÏÂçÁû¤®¤À¤Í¡ª¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤«ÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¸«¤é¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×·ó¶á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç²¿Æü¤«µÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü¤«¤éÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤Çµö¤·¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤µ¤ó¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢»£±Æ¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡£3¿Í¤Ï¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤«ÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¡×14Æü¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¤Ç¤â3¿Í¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬4Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)