ÆüËÜ¿¼Ìë¡Ä¥É·³ÆÍÇ¡¤ÎÅê¹Æ¤ËÄÀÄË¡ÖËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤À¡×¡¡³ÎÄê¤·¤¿¡È·èÊÌ¡É¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×
¥Ð¥ó¥À¤Ïºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ºÇÂ¿71»î¹çÅÐÈÄ
¡È·èÊÌ¡É¤òÄË´¶¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Ï¥Ð¥ó¥À¤Î²èÁü¤Ë¡ÖTHANK YOU¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º²¦¼Ô¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë2¤Ä¤ÎÀ¤³¦°ì¤Î±É´§¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¥ß¥Í¥½¥¿¤Ç¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¤ÎÏÈ¤ò¶õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ó¥À¤ò¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤Î40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹DFA¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¡¢¹ñºÝ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ë¶â50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7500Ëü±ß¡Ë¤È¤Î¸ò´¹¤Ç¥Ð¥ó¥À¤ò¥Ä¥¤¥ó¥º¤ËÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡¡32ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥À¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ï48»î¹çÅÐÈÄ¤Ç3¾¡2ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.08¤È¹¥À®ÀÓ¡£2025Ç¯¤â¥Á¡¼¥àºÇÂ¿71»î¹çÅÐÈÄ¤Ç5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÂæ½ê¤ò»Ù¤¨¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¡£¥È¥ì¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ²¤¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆµåÃÄ¸ø¼°¤«¤é¤Î¡È¤ªÊÌ¤ìÀë¸À¡É¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¡ªÎÞ¡×¡Ö¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤ê¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Ð¥ó¥À¤µ¤ó¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ð¥ó¥À¡×¤Ê¤ÉÀËÊÌ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë