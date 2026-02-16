¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¡¡ÖÉ¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×»º¸åÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤ò¹ðÇò¡Ö¹üÈ×¤¬¥°¥é¥°¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»º¸å¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤«¤é»º¸å¤ÎÂÎ·¿ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¿¿ÌÚ¡£¡Ö¹üÈ×¤¬¥°¥é¥°¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Êâ¤Êý¤Î¥¯¥»¤È¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢É¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡»º¸åÈþÍÆ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦½Õ»³¤¤¤º¤ß°å»Õ¤«¤é¡Ö¤Î¤Á¤Î¤Á¤ËÇ¢Ï³¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ã¤Æ»ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê¤Î¤ÇÁ´Á³¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤Ï2025Ç¯7·î26Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢12·î24Æü¤Ë½Ð»º¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÇÐÍ¥¤Î³ë¾þ¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£