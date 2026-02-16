¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¡¡Æþ±¡»þ¡Ö1ÈÖ¤¦¤Þ¤¤¡×´¶¤¸¤¿¿©¤ÙÊª¤È°û¤ßÊª¡¡¡Ö»à¤Ë¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æþ±¡À¸³è¤Ç°ß¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡ÖÈÕ¸æÈÓ¤¬¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤«¤ß¤«¤ó¤È¤«¡£Ê¢¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡£Æþ±¡¤·¤Æ¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â¤ä¤»¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»à¤Ë¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¤¦¤Þ¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï²ÌÊª¡¢1ÈÖ¤¦¤Þ¤¤°û¤ßÊª¤ÏÉ¹¿å¡×¤È¤â¡£¡ÖICU¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²¿Æü¤âÈÓ¤¬¿©¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£½é¤á¤ÆÉ¹¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Î¤¦¤Þ¤µ¡£¿©»ö¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤«¤Î¤¦¤Þ¤µ¡£ÉÂµ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÆÏ¤¯¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÏº¤Ï2018Ç¯¤ËµÞÀ¿´ÉÔÁ´¡¦¸ÆµÛÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·½Å¾É²½¡¢°ì»þ´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¿Õ°Ü¿¢¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢¾É¾õ¿Ê¹Ô¤Î¤¿¤áº¸É¨²¼¤òÀÚÃÇ¤·¡¢µÁÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£