¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¡ÖXbox¡×¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÃµ¤ë
¡ÊCNN¡Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤ÎÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÇ®¶¸¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢CNN¼èºàÈÉ¤ÏÊÆ¼Ì¿¿ÇÛ¿®Âç¼ê¥²¥Ã¥Æ¥£¥¤¥á¡¼¥¸¥º¤Î¸ÞÎØµòÅÀ¤òË¬¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥²¥Ã¥Æ¥£¤ÏÂç²ñ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁÏÂ¤Åª¤«¤Ä¿×Â®¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥é¥Î¤ËµòÅÀ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢³ÆÃÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç¶¥µ»¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¤Ï39¿Í¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»£±Æ¤¹¤ë¾¦¶È¼Ì¿¿²È¤¬24¿Í¤¤¤ë¡£
¥²¥Ã¥Æ¥£¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢600ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿×Â®¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬±éµ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼çÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤«¤é½èÍý¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç30ÉÃ°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
½¾Íè¤Î¼êË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¥Ã¥Æ¥£¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥«¥á¥é¤Î¼Â¸³¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Î³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¾å¶õ¤«¤é¶¥µ»¤òÂª¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢³«²ñ¼°¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î»î¹ç¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¥«¥á¥é¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ä¥ß¥é¥Î¤ÎµòÅÀ¤«¤éÁàºî¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥àµ¡¡ÖXbox¡×¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÇÀ©¸æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ì¿¿²È¤Ï¹âÂ®¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î²èÁü¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸å¡¢±ó³ÖÃÏ¤Çºî¶È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤ÊÊÔ½¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¥²¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥«¥á¥é¤¬3Ëü5000Ëç¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£