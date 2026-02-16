¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±KIOSK¡ÖADX-Markµ¡×4·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
USEN¡õU-NEXT GROUP¤ÎUSEN-ALMEX¤Ï2·î16Æü¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥Èµ¡¡ÊKIOSK¡Ë¡ÖADX-Markµ¡×¤ò³«È¯¤·¡¢4·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±µ¡¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPreCheck-in¡Ê¥×¥ê¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡Ë¡×¤ä¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÇ§¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGen-pa¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
ADX-Markµ¤ò4·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë
¡û³«È¯ÇØ·Ê
¶áÇ¯¤Î½ÉÇñ¶È³¦¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ä¾ÊÎÏ²½¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎË¬ÆüµÒ¿ô¤ÏÇ¯´Ö4000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢2030Ç¯¤Î6000Ëü¿Í¤È¤¤¤¦À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢º£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë³°¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¤Ø¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔÂ¤òÊä¤¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÎ¾Î©¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤ÎCX¡ÊCustomer Experience¡§¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USEN-ALMEX¤Ï1966Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¤Î¼«Æ°Àº»»µ¡¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñÌó4700¼Ò¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁÏ¶È60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢°ìÁØ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Î¸å²¡¤·¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè·¿KIOSK¡ÖADX-Markµ¡×¤ò³«È¯¤·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
8¸À¸ì¤ÎÂÐ±þ¤ÈÄ¾´¶Åª¤ÊUI¡ÊUser Interface¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢³°¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê½ÉÇñ¼Ô¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸þ¤±´ÉÍý¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºþ¿·¤Ë¤è¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûADX-Markµ¤ÎÆÃÄ¹
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿UI¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ë¤è¤ê¥²¥¹¥È¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡¦´ÊÂÎ»ú¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Î8¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¼êÃÊ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
°ìËü±ß¡¦¸ÞÀé±ß¡¦Àé±ß¤Î3¶â¼ï¤Î´ÔÎ®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÄàÁ¬½àÈ÷¶â¤Îºï¸º¤È»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÊä½¼¤ä²ó¼ý¶ÈÌ³¤òÄã¸º¤¹¤ë¡£ãþÂÎ¤Î²ÔÆ¯´ÉÍý¤È¥³¥ó¥½¡¼¥ëµ¡Ç½¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÎDX»Ù±ç¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¸½¶â¤ä¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ
Æ±µ¡¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPreCheck-in¡Ê¥×¥ê¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡Ë¡×¤ä¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÇ§¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGen-pa¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡û³«È¯ÇØ·Ê
¶áÇ¯¤Î½ÉÇñ¶È³¦¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ä¾ÊÎÏ²½¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎË¬ÆüµÒ¿ô¤ÏÇ¯´Ö4000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢2030Ç¯¤Î6000Ëü¿Í¤È¤¤¤¦À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢º£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë³°¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¤Ø¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔÂ¤òÊä¤¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÎ¾Î©¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤ÎCX¡ÊCustomer Experience¡§¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USEN-ALMEX¤Ï1966Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¤Î¼«Æ°Àº»»µ¡¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñÌó4700¼Ò¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁÏ¶È60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢°ìÁØ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Î¸å²¡¤·¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè·¿KIOSK¡ÖADX-Markµ¡×¤ò³«È¯¤·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
8¸À¸ì¤ÎÂÐ±þ¤ÈÄ¾´¶Åª¤ÊUI¡ÊUser Interface¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢³°¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê½ÉÇñ¼Ô¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸þ¤±´ÉÍý¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºþ¿·¤Ë¤è¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûADX-Markµ¤ÎÆÃÄ¹
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿UI¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ë¤è¤ê¥²¥¹¥È¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡¦´ÊÂÎ»ú¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Î8¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¼êÃÊ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
°ìËü±ß¡¦¸ÞÀé±ß¡¦Àé±ß¤Î3¶â¼ï¤Î´ÔÎ®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÄàÁ¬½àÈ÷¶â¤Îºï¸º¤È»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÊä½¼¤ä²ó¼ý¶ÈÌ³¤òÄã¸º¤¹¤ë¡£ãþÂÎ¤Î²ÔÆ¯´ÉÍý¤È¥³¥ó¥½¡¼¥ëµ¡Ç½¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÎDX»Ù±ç¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¸½¶â¤ä¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ