ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½êÂ°¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¸ÄÅ¸³«ºÅ¤âÈ¯É½
¡¡Àè·î£³£±Æü¤ËÂçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ê£Á£Â£Ã¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÅìÎ±²À¡Ê¤¢¤º¤Þ¡¦¤ë¤«¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤È£±£¶Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åì¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£½êÂ°¤Î·Ð°Þ¤ò¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥È¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÈþ³Ø·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ¼¼¡Ë¤Ç¤Î¸¦µæ¤â·ÑÂ³¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Æ±¼Ò¤ÏÍè·î£²£¹Æü¤«¤é¤ÏÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¡Ö¥¶¡¡¥Þ¥°¥Ê¥¹Åìµþ¡×¤Ç½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö²Ö¤Î½ËÊ¡¡ã£Ì£á¡¡£Ç£òâ£ã£å¡¡£ä£å£ó¡¡£Æ£ì£å£õ£ò£ó¡ä¡×¡Ê£´·î£µÆü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¸µ£Î£È£Ë¤ÎÉðÆâÆ«»Ò¡¢¸µ£Ô£Â£Ó¾®ÁÒ¹°»Ò¤é¡£
¡¡¢¡Åì¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Ç£¶Ç¯´Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥È¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¤â·ÑÂ³¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤äÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£