¡í¥¢¥¤¥É¥ë10Ç¯Áª¼ê¡í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈ¯¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¸å¤Î»Ñ¸ø³«¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎ¢Â¦¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎÅ·ºÍ¥¢¥¤¥É¥ë¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛÈ¯µ¯¿Í¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢ABEMA¤È¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØDark aidol¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖToi Toi Toi¡×¤Î»³ÅÄ¤»¤¤¤¢¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¸å¤ÎVlog¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤é½êÂ°»öÌ³½ê¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¥é¥¤¥Ö¸å¤Î»Ñ
14Æü¤Ë¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.4¡×¡¢15Æü¤Ë¡ÖOSAKA GIRLS GIRLS circuit¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âçºå¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£»³ÅÄ¤Ï¡ÖÁ¯ÅÙ100¡ó ´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë10Ç¯Áª¼ê¤Î±óÀ¬Vlog¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ê¤É¤Î°áÁõ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢È¯À¼Îý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤³¤ä¤¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ä¤ªÊÛÅö¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÃçÎÉ¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ä»äÉþ»Ñ¤Ê¤É¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©²Ä°¦¤¤¡×¡Öµ®½Å¤¹¤®¤ë±ÇÁü¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤·¤ÆÎ¢Â¦¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎÅ·ºÍ¥¢¥¤¥É¥ë¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Toi Toi Toi¤ÏºÃÀÞ¤ä³ëÆ£¤ò»ý¤Ä½÷À¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖDark Idol PROJECT¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿°ì¾ò¥«¥ª¥ê¡¦Ã«²°°É¹á¡¦¶¶ËÜË¨²Ö¡¦À±Ìî¥Æ¥£¥Ê¡¦Á°³À¤µ¤é¡¦¤µ¤¯¤é¤â¤â¤Î6¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ2025Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯12·î4Æü¤Ë¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇëÅÄ¤³¤³¤í¡¢»³ÅÄ¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ÅÄ¤»¤¤¤¢¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿ÂçºåVlog¸ø³«
¢¡Toi Toi Toi¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼²ÃÆþ
