¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌÓÍøÍöÌòÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß TV¥¢¥Ë¥áÂåÌò¤Ï²¬Â¼ÌÀÈþ¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÇÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¤Î»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êÀÄ¥Ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà ³èÆ°µÙ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Á¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡Ö»³ºê¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ²¬Â¼ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2026Ç¯3·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤êÂåÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¤È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¤ªÀ¼¤ÇÌÓÍøÍö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà ³èÆ°µÙ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Ê¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Á¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
2026Ç¯2·î16Æü
