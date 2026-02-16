É÷´Ö½Ó²ð¤¬Íè·î¤Ç¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×Â´¶È¡¡¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡ÖÁ´ÍËÆü¡¢À©ÇÆ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡££³·î£²£³Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö£³·î£²£³Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤¬£·Ç¯È¾Ì³¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£É÷´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£·Ç¯È¾¤È¤¤¤¦·îÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢É÷´Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¶âÍË¤ËÍè¤Æ¡¢Â¾¤ÎÍËÆü¤Ë¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£±¥ö·î¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¡ØÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£Á´ÍËÆü¡¢À©ÇÆ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍè¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢»Ä¤ê£±¥ö·î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤É¡Ä¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ÷´Ö¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£