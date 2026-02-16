¡Úµð¿Í¡ÛºÇÂ®£±£´£·¥¥í¡¡¥Þ¡¼·¯¤Î¼óÇ¾¿ØÉ¾²Á¤Ï¡©¿ùÆâÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡ÖºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Çº£µ¨½é¤á¤Æ¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡££²¥»¥Ã¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£¸¿Í¡¢·×£²£´µå¤Ç°ÂÂÇÀ£°¡¢Í¿»Íµå£±¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï£±£´£·¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤ÏÃæÈô¡£µå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿ÆüÊÆ£²£°£°¾¡±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÍ¦¿Í¤¬¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤ÆÇï¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêµåÆâÍÆ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¿ùÆâÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤êµåÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µå¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºòÇ¯°Ê¾å¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£Æ£Á²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¤âÅÐÈÄ¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÈèÏ«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ê£²¿Í¤È¤â¡Ë½½Ê¬¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£