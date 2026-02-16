ÊÆ¹ñ¤Ç¤µ¤é¤Ë·ã²½¡Ä¸½Âå¼«Æ°¼Övsµ¯°¡¡¢Æ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤Î¡È¥°¥ë¡¼¥×Æâ¶¥Áè¡É
º£Ç¯1·î¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Çµ¯°¡¡Ê¥¥¢¡Ë¤¬¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¹´Þ¤à¡Ë¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò½é¤á¤Æ¾å²ó¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¡ÖÆÈÎ©¤·¤Ä¤Ä¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×ÀïÎ¬¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¸½Âå¤Èµ¯°¡¤Ï¡¢´Ú¹ñ¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ß¤¤¤¬ºÇÂç¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¥Áè¤Ï´Ú¹ñ¤òÄ¶¤¨¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤â·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯1·î¤ÎÊÆ¹ñ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï12Ëü5296Âæ¤òÈÎÇä¤·¡¢1·î¤Î¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤Ç¤Ïµ¯°¡¤Î¹¥Ä´¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£µ¯°¡¤Ï6Ëü4502Âæ¤òÈÎÇä¤·¡¢¸½Âå¡Ê6Ëü794Âæ¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Î·î´Ö¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤À¡£
¥â¥Ç¥ëÊÌ¤Ç¤Ï¡¢1·î¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯Çä¤ì¤¿¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¼Ö¤Ï¡Ö¥Ä¡¼¥½¥ó¡×¡Ê1Ëü4428Âæ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢Á°Ç¯1·î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢2°Ì¤Îµ¯°¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥¸¡×¡Ê1Ëü3984Âæ¡Ë¤ÏÁ°Ç¯¤ËÈæ¤ÙÈÎÇäÂæ¿ô¤¬23¡óÁý¤¨¡¢¥Ä¡¼¥½¥ó¤È¤Î³Êº¹¤ò500ÂæÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç½Ì¤á¤¿¡£3°Ì¤Î¡ÖK4¡×¡Ê1Ëü1642Âæ¡Ë¡¢4°Ì¤Î¡Ö¥Æ¥ë¥é¥¤¥É¡×¡Ê9424Âæ¡Ë¤Ê¤É¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿µ¯°¡¼Ö¤âÁ°Ç¯¤è¤êÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢µ¯°¡¤Î¾å¾º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼ÖÎ¾¤ò¾èÍÑ¼Ö¡Ê¥»¥À¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ú¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¤È·ÚÎÌ¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊSUV¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Ë¶èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾èÍÑ¼Ö¤è¤ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£·ë¶É¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¡ÇÔ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊSUV¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¤Èµ¯°¡¤Ï¾®·¿¤«¤é½àÂç·¿¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎSUV¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÊÆ¹ñÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿¤Ç¤Ï¸½Âå¡Ö¥³¥Ê¡×¤¬µ¯°¡¡Ö¥»¥ë¥È¥¹¡×¤ò¾å²ó¤ê¡¢½àÃæ·¿¤Ç¤Ï¸½Âå¡Ö¥Ä¡¼¥½¥ó¡×¤¬µ¯°¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥¸¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ãæ·¿¤Ç¤â¸½Âå¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡×¤¬µ¯°¡¡Ö¥½¥ì¥ó¥È¡×¤ò¡¢½àÂç·¿¤Ç¤â¸½Âå¡Ö¥Ñ¥ê¥»¡¼¥É¡×¤¬µ¯°¡¡Ö¥Æ¥ë¥é¥¤¥É¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£SUV¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¸½Âå¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·º£Ç¯1·î¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¯°¡¡Ö¥»¥ë¥È¥¹¡×¤È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥¸¡×¤¬¸½Âå¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¡¢¡Ö¥Æ¥ë¥é¥¤¥É¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¥»¡¼¥É¡×¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£¥µ¥à¥¹¥ó¾Ú·ô¤Î¥¤¥à¡¦¥¦¥ó¥è¥ó¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö2·î¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¥Æ¥ë¥é¥¤¥ÉÂè2À¤Âå¤¬ËÜ³ÊÈÎÇä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢µ¯°¡¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¥»¥À¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Æ¡×¡Ö¥½¥Ê¥¿¡×¡Ö¥°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É·ø¼Â¤Ê¥»¥À¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¸½Âå¤¬µ¯°¡¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ï71Ëü2959Âæ¡¢µ¯°¡¤Ï54Ëü8204Âæ¤òÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Îº¹¤Ï16ËüÂæ°Ê¾å¤À¡£
¤·¤«¤·´Ú¹ñ¤Ç¤âSUV¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¥Áè¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤ËÀê¤á¤ëSUV¤Î³ä¹ç¤Ï2021Ç¯¤Î40.1¡ó¤«¤éËèÇ¯Áý¤¨¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë51.1¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÁêÂÐÅª¤ËSUV¤Ë¶¯¤¤µ¯°¡¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¾®·¿¡¦½àÃæ·¿¡¦Ãæ·¿¤Þ¤ÇÁ´¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Çµ¯°¡SUV¤¬¸½Âå¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯Çä¤ì¤¿Ãæ·¿SUVµ¯°¡¡Ö¥½¥ì¥ó¥È¡×¡Ê10Ëü2Âæ¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡×¡Ê5Ëü7891Âæ¡Ë¤òÂçº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤âÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¥Áè¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾¼«Æ°¼Ö»ï¥â¡¼¥¿¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤ÏºÇ¶á¡¢¸½Âå¤Èµ¯°¡¤òÈæ³Ó¤·¡¢¡ÖÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¯²Á³ÊÌÌ¤ÎÍ¥°Ì¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÈÊ·°Ïµ¤¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±»ï¤Ï¸½Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼çÎ®Åª¤ÇÉý¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢µ¯°¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç¶¹¤¤ÎÎ°è¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£