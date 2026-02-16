²¦ÎÓ¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬¤é¤ê¡ª¥¬¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈ±·¿¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¬¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö@tgc_staff¡¡in¡¡aichi¡¡²¦ÎÓ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÌ¾¸Å²°½Ð¿ÈÎ¨¹â¤á¡ÊÆÃ¤Ë´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ë¤À¤«¤éÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤è¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥¬¡¼¥ê¡¼¤ª¤¦¤ê¤ó¤È¥í¥ó¥°¤ª¤¦¤ê¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¥¬¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡ÖÈ±·¿¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦ÎÓ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÀÄ¿¹¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ê¤ó¤´Ì¼¡×¤ÎËå¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤ª¤È¤á¡×¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¡Ö¤ê¤ó¤´Ì¼¡×Æþ¤ê¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢22Ç¯4·î¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£