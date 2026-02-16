¼«Ì±¸©Ï¢¿¦°÷¤«¤éÈæÎã£³£¸°Ì¤ÇÅöÁª¤ÎÀ¤¸ÅËüÈþ»Ò»á¡Ö²ð¸î¸½¾ì¤Î½è¶ø¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×¡Ä¸©Ï¢´´»öÄ¹¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡½°±¡Áª¤ÎÈæÎãÁªÅì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤ÎÀ¤¸ÅËüÈþ»Ò»á¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï£±£µÆü¡¢ÄÅ»Ô¤ÎÅÞ»°½Å¸©Ï¢¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡¸©Ï¢¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¿À¤¸Å»á¤Ï¡¢À¯¼£·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¬¡Ö³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¡¢À¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤¸Å»á¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡££±£´Æü¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤ò²ð¸î¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö²á¹ó¤Ê²ð¸î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½è¶ø¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÅ»Ô½Ð¿È¤Ç¡Ö»°½Å¤Ï²¹ÃÈ¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¤¸Å»á¤ÏÈæÎãÃ±ÆÈ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤Î£³£¸°Ì¤ËÅÐºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ÅÞ¸©Ï¢¤ÎÃæÅèÇ¯µ¬´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî¤Î½°±¡Áª¤Ç¤â¸©Ï¢¿¦°÷¤òÈæÎãÌ¾Êí¤ËÅÐºÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢À¤¸Å»á¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤ÎÁ°²ó½°±¡Áª¤âÈæÎãÃ±ÆÈ¤Î¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡ÖÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ½÷ÀµÄ°÷¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓÀ¤¸Å»á¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£ÃæÅè´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤á¤ÇÅª³Î¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤¬Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÃÏ°è¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£