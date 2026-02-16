¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ËÆ£Íö41Ç¯¤Ö¤ê²Î¼ê³èÆ°ºÆ³«»þ¡Ö¿¶¤ê¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×Íê¤ß¤Î¹Ë¡ÖYouTube¤Ç¡×
²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¡Ê71¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT¡ÝJAM¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º²ò»¶¤«¤é41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¾¼ÏÂ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·º£¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÆÃ½¸¡£
¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î°ËÆ£¤Ï23Ç¯¡¢46Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
19Ç¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤¬²ò»¶¤·¤¿1978Ç¯¤«¤é41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¼ê³èÆ°ºÆ³«¤ÏÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤ËÁ¦¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦¸½¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È2¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë²»½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤Ê¤é¤«¤±À¼¤â¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿¶¤ê¤Îµ²±¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï20Ç¯¤¯¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»¤¬Î®¤ì¤ì¤Ð¡ÊÂÎ¤¬Æ°¤¯¡Ë¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÁ´Á³¤À¤á¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎÆ£Â¼Èþ¼ù¤µ¤ó¤Ë¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¡£¡Ø¤¤¤¤¤ï¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡×¡£¤¿¤À¡ÖÈà½÷¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤«¤éYouTube¤Ç¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£