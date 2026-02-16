¥¤¥Á¥Ó¥¡Ö¤¿¤³ÈÓ¡×¤È¡Ö³ø¤á¤·¡×¿·È¯Çä ¿Íµ¤±ØÊÛ²°¤È¥³¥é¥Ü
¡¡¥¤¥Á¥Ó¥¤Ï1·î30Æü¡¢¿Íµ¤±ØÊÛ²°¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ÎÁÇ2ÉÊ¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÃ¸Ï©²°¤È¡¢±ØÊÛ¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¡ÖÆ½¤Î³ø¤á¤·¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²®Ìî²°¤¬´Æ½¤¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Á¥ë¥ÉÇä¾ì¸þ¤±¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ÎÁÇ¤Ç¤Ï¥·¥§¥¢1°Ì¤ò¸Ø¤ëÆ±¼Ò¤Î¡Ö¥«¥Í¥«¿©ÉÊ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡Á´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤±ØÊÛ¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤ÎÁÇ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¸Ï©²°´Æ½¤ ¤¿¤³ÈÓ¤ÎÁÇ¡×¡Ê313g¡Ë¤Ï¡¢ÌÀÀÐÌ¾Êª¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ¸Ï©²°¤Î±ØÊÛ¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¹á¤Ð¤·¤¤¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢³ï¤Èº«ÉÛ¤Î°ìÈÖ¤À¤·¤ò¤¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö²®Ìî²°´Æ½¤ ·Ü¤´¤Ü¤¦¤á¤·¤ÎÁÇ¡×¡Ê326g¡Ë¤Ï¡¢²®Ìî²°¤Î¡ÖÆ½¤Î³ø¤á¤·¤ª¤Ë¤®¤ê ·Ü¤´¤Ü¤¦¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¡£´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¤¿¶ñºà¤ò¿æÈÓ¸å¤Ëº®¤¼¤³¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿·ÜÆù¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥È¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤Î2¹çÍÑÀß·×¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´600±ß¡£
¡¡¥¤¥Á¥Ó¥¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ø¤á¤·¤ÎÁÇ¡¦¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ÎÁÇ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÈù¸º·¹¸þ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥ì¤ÎÆü¤äº×»ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¼ûÍ×¤Ï°ÂÄê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÉÊÂ·¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¡¢Äã²Á³ÊÂÓ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£