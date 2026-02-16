°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ Ì¾¸Å²°Å¸¼¨²ñ¤âÀ¹¶·
¡¡°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤Ï1·î21¡¦22Æü¡¢¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤ÇÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡ÖFOOD WAVE2026 NAGOYA¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö·Ò¤¬¤ë ¹¤¬¤ë ¿©¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±ä¤Ù736¼Ò¡Ê½ÅÊ£Í¤ê¡Ë¤¬½ÐÉÊ¡£¾®´Ö¤Ç¤Ï272¼Ò¡Ê¿©ÉÊ206¡¢¼òÎà41¡¢Äã²¹¿©ÉÊ25¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢º£½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤äÃíÎÏ¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤ÇÌó1600¿Í¤¬Íè¾ì¡£ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊÄó°Æ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Ãé¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö¾¦ÉÊÈ¯·¡¥¾¡¼¥ó¡×¤Î5¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊÌó900¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢º£Ç¯¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾¦ÉÊÌó80¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸·ë¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈÎÂ¥¡¦¹¹ð³èÍÑ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨¶È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢ÃÏ¾ìSM6¼Ò¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò3·î¤È9·î¤Ë¼Â»Ü¡£¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤âÃÏ¾ìSM¤ò¤â¤¦1¼Ò²Ã¤¨¤¿7¼Ò¤ÇÂè3ÃÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅàÌ²¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÅàÌ²Åà·ë¼ò¡¢ÅàÌ²¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ë¤ä¼«¼ÒÍ¢Æþ¥ï¥¤¥ó¡¦¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¾¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¼òÎà¡¦¿©ÉÊ¡¦¥Ç¥ê¥«¡¦¥Á¥ë¥É¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥Á¥ë¥É¡¦ÎäÅà¤Î3²¹ÅÙÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¦ÉÊÈ¯·¡¥¾¡¼¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¾®´Ö½ÐÅ¸¤·¤¿272¼Ò¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡Öº£Ç¯¥³¥ì¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤¬Çä¤ê¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤âÊ¬¤«¤ë¡×¤È½ÐÅ¸¼Ô¡¢Íè¾ì¼ÔÁÐÊý¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Îº´Æ£ÂÀ°ìÂè4±Ä¶ÈËÜÉôËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÅö¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Ï¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¼òÎà¤¬¼å¤¤¤ÈËèÇ¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ïº£¸å¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¾¦ÉÊ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÆüËÜ¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤Î¼è¤êÂ·¤¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£