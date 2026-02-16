Prime Video¡¢¡Ö¥ä¥ó¥° ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯ ～¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É»ö·ïÊí～¡×¤ò3·î4Æü¤ËÇÛ¿®
¡¡Amazon.co.jp¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¥·¥êー¥º¡Ö¥ä¥ó¥° ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯ ～¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É»ö·ïÊí～¡×¤ò3·î4Æü¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£Á´8ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë°ìµóÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ö¥ä¥ó¥° ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯ ～¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É»ö·ïÊí～¡×¡¢Amazon MGM Studios
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥° ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯ ～¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É»ö·ïÊí～¡×¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄå¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¤Î¼ã¤Æü¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£1870Ç¯Âå¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌµÃá½ø¤Ç·¿ÇË¤ê¤Ê¼ã¤Æü¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¤¬¡¢¸å¤Ë½ÉÅ¨¤È¤Ê¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Òー¥íー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡¦¥Æ¥£¥Õ¥£¥ó¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¡¢¥Éー¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥£¥ó¡¢¥¸ー¥ó¡¦¥Ä¥§¥ó¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡¢¥Ê¥¿ー¥·¥ã¡¦¥Þ¥±¥ë¥Ûー¥ó¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
