¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡²ÃÆþ¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎµÜÂåÂçÀ»¤Ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹»Ø´ø´±¡Ö¤â¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢´ÆÆÄ¤¬¡¢²ÃÆþ¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿FWµÜÂåÂçÀ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Øudlaspalmas.NET¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Åß¤Ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¤¿µÜÂåÂçÀ»¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢15Æü¤Î¥»¥°¥ó¥À¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¡ËÂè26Àá¥ß¥é¥ó¥Ç¥¹Àï¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È14Ê¬¤Ë¤Ï¡¢²Ì´º¤Ê»Å³Ý¤±¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤º¤Ë64Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¯¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤âºÇ²¼°ÌÁê¼ê¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎFW¥Ø¥»¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Øudlaspalmas.NET¡Ù¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥¤¥¨¥í¡¼¥Á¡¼¥à¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÅß¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë´õË¾¤Î¸÷¤À¡×¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½ê´¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢´ÆÆÄ¤âÆ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤Ç¾õ¶·¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ë»Å³Ý¤±¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¼éÈ÷¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½çÄ´¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£º£¸å¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÑÈË¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È25ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÌ¤¾¡ÍøµÏ¿¤ò¡Ø6¡Ù¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷³°¤Î7°Ì¥³¥ë¥É¥Ð¡Ê¤·¤«¤â1»î¹çÌ¤¾Ã²½¡Ë¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¡¢¶³¦Àþ¤ÎÆâÂ¦¤È¤Ê¤ë6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÃæÂ¼½ÓÊå»á¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡¢¤³¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âºÇÁ±¤Î¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö½ç°ÌÉ½¤Ï¸«¤Ê¤¤¼çµÁ¤Ê¤ó¤À¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤òÍ¿¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£²æ¡¹¤Ï²þÁ±¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£È¿¾Ê¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á°¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¡£´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤Î·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï¡¢º£Àá¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¥«¥¹¥Æ¥ê¥ç¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¡£¥°¥é¥ó¡¦¥«¥Ê¥ê¥¢¤ÇÃå¼Â¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¡È¥µ¥à¥é¥¤¡É¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú½é¥¹¥¿¥á¥ó¡Û²Ì´º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿µÜÂåÂçÀ»
🤏 Rozando el poste.— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) February 15, 2026
😱 ¡Miyashiro estuvo a punto de hacer el primero para la @UDLP_Oficial en el #MirandésLasPalmas!#LALIGAHYPERMOTION | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/D55T56yYUi