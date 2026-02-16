ÀïÎóÉüµ¢¤â·èÄêµ¡¤ò³è¤«¤»¤ºÌµÆÀÅÀ¡£¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡Ö¤Þ¤ÀËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸½ÃÏ£²·î15Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè23Àá¤Ç¡¢¥´¥¢¥Ø¥Ã¥É¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢Á°Àá¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÌäÂê¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¾åÅÄ¤¬¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«·èÄêµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFR-FANS.NL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉôÌç¤È¥á¥Ç¥£¥«¥ëÉôÌç¤ÎÎ¾Êý¤È¾ï¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈà¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿ôÃÍ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÅ¬ÀÚ¤ËÆÉ¤ß¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾åÅÄ¤Ï¤Þ¤À´°àú¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¤Î¤è¤¦¤À¡£22Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¼¡Àá¤Î¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
