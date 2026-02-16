¡Ö¤³¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤ËÄ«ÈæÆà¤¤¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¡×·Ý¿ÍÂç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¨¤°¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÌÌ»Ò¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤µ¤ó¤Ï2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£10¿Í°Ê¾å¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½¸¹ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕÄ¾Èþ¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÂç½¸¹ç¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤ÌÌ»Ò¡¡º®¤¸¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤ËÄ«ÈæÆà¤¤¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ºÇ¹â¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ªÄ¾Èþ¤µ¤ó¥Þ¥¸¡¢Âº·É¡ª¡×¡Ö²¿¤â¸ì¤é¤Ê¤¤½ê¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¾Ð¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¹ë²Ú²á¤®¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¨¤°¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ¤Ï¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕÄ¾Èþ¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÂç½¸¹ç¡ª
¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö2026Ç¯2·î11Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤µ¤ó¡¢¥Î¥Ö¤µ¤ó¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤µ¤ó¡¢¾¾Èø½Ù¤µ¤ó¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó¡¢Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸¹ç¡£¤ß¤ó¤Ê¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¾Èþ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤¿¤è¡×11Æü¤Ë¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í»Ë¾å½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ÖÅÏÊÕÄ¾Èþ (20) in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÄ¾Èþ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤¿¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö»ä¤Ï¹æµã¤·¤ÆÀ¼¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)