◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)

500mで1000mに次ぎ2つめの銅メダルを獲得した郄木美帆選手。過去の嫌なジンクスを断ち切る思いを話しました。

今大会で500m、1000m、1500m、チームパシュートの4種目に出場する郄木選手。何かトラブルがあれば500mはパスする予定だったそうですが、「自分の今の調子の上がり具合を考えた時にパシュートだけのまま1500ｍにいくのはリスクが高い。ここで個人種目を挟むことは自分の目標としている1500mに向けて大きな意味がある、昨日から今日にかけての過程は次のチームパシュートにも大きく繋がる、全力でトライしにいってよかったと思えるように残り2種目トライする」と話します。

前回の北京五輪では、1000mで金メダルを獲得したものの、500m、1500m、チームパシュートの3つの種目で銀メダルを獲得。今回も銅メダルが続いていることに対し思いがあるといいます。「メダルを取れるのはうれしい気持ちがあるが、金メダルを目指してここまでやっているので悔しい気持ちはたくさんあります。2種目連続銅メダルは、前回の3種目連続銀メダルを彷彿させる流れになっていると思うが、次のチームパシュートで断ち切りたい。前回のようになるかは誰にもわからないので、あと2種目金メダルを取りに行くという気持ちで挑みます」と気持ち新たに宣言しました。

チームパシュートは現地17日に行われます。