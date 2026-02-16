¡Ú ±ÊÀ¥Î÷ ¡Û¡¡¼ç±éÈ´Å§ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¡´ò¤·¤µ±£¤·ÀÚ¤ì¤º¡¡¡Öà¸«ÌÜÎï¤·¤¤á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ä¡×¡¡ÉáÃÊ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÌòÊÁ¤Ç½êºî¤ò°Õ¼±¡¡¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç½ÓÉÒ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÔÆâ·ëº§¼°¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡ÙÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëµÈÀî°¦¤µ¤ó¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¡¢À¾ËãÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô650ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡£
±ÊÀ¥¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äàµ´áµ´Î¶±¡ÎèÌë¤È¡¢µÈÀî¤µ¤ó±é¤¸¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Îàµæ¶Ë¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼á¤Ç¡¢3·î27Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢àËÍ¼«¿È¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡Äá¤ÈÏÃ¤·¡¢àÀßÄê¤¬¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¤í¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È»£±Æ¤ËÆþ¤ëºÝ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ò±é¤¸¤ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£
À¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¼ç±é¤òÃ¯¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤«ÇÛÌò¤ËÆñ¹Ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢à¤Þ¤º(±ÊÀ¥¤µ¤ó±é¤¸¤ë)¡ÖÎèÌë¡×Ìò¤ÎÇÛÌò¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¤¢¤ä¤«¤·¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤«¤é¤¯¸«ÌÜÎï¤·¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âµ´Î¶±¡²È¤Ï¥È¥Ã¥×¥ª¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§¤¬Ç§¤á¤ëÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë(ÇÛÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿)á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ï¤á¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÏÃ¤¹¤Ë¤Ä¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë¸ý¸µ¤¬¤Û¤³¤í¤Ó»Ï¤á¡¢´ò¤·¤µ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¡£
¡Ö³§¤¬Ç§¤á¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤éà¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡Ä¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¸«ÌÜÎï¤·¤¤¡×Åª¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤ÈËþÂ¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Î±é¤¸Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢à¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÆ¬¼ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦½ÉÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤½¤¦¤¤¤¦¶µ°é¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤äÍ¾Íµ´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê»ëÀþ¤Î±¿¤Ð¤»Êý¤È¤«ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È±éµ»¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢à¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¤¤â¤¹¤´¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÉáÃÊ¤ÎËÍ¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÓÉÒ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¡Äá¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ³Ê¤æ¤¨¤Ë½êºî¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ÈÆüÉñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤Ë½éÄ©Àï¡£
µÈÀî¤µ¤ó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¼«ÂÎ¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢à¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤¤¤Á¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¡Ä¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹³Ð¤¨¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆüÉñ¤â¤ä¤Ã¤ÆÆ¬¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿á¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¡¢à±ÊÀ¥¤µ¤ó¤è¤ê¥À¥ó¥¹Îý½¬¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¥ß¥¹¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢àÀèÀ¸¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é£±,£²¥«·î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤ò£±,£²²ó¤Ç½¬ÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÊË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Íá¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û