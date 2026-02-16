ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏºÇ°´ê¡ÖBS¤ÇÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤µ¤ó¤Ý¡×·èÄê¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿¿ÍÊª¡¡¡ÖÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤Ç¤ë¤Î½é¤á¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤µ¤ó¤Ý¡×¤ÎÆÃÈÖ²½¤Ë¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Î¹âÅÄÊ¸É×»á¡Ê77¡Ë¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ë²è¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2025Ç¯1·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖBS¤ÇÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤µ¤ó¤Ý¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯3·î¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡×4·îÅÙ·î´Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢3·î8Æü¸á¸å6»þ¤«¤éBSÄ«Æü¤ÇÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¹âÅÄÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤è¡£¹âÅÄÀèÀ¸¤¬ÁÇÄ¾¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ë´î¤ó¤Ç¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¡ÈBS¤Ç¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤½¤ì¤¤¤¤¤Ê¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆóÏº¤Ï2018Ç¯¤ËµÞÀ¿´ÉÔÁ´¡¦¸ÆµÛÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·½Å¾É²½¡¢°ì»þ´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¿Õ°Ü¿¢¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢¾É¾õ¿Ê¹Ô¤Î¤¿¤áº¸É¨²¼¤òÀÚÃÇ¤·¡¢µÁÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£