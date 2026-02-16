¡Ö¤È¤³¤í¤Çº£Æü¤Î»ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¡©¡×¹â»ÔÁíÍý ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤È½é²ñÏÃ¡¡2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ³«Ëë¤Þ¤Ç400ÆüÀÚ¤ë
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÁíÍýÂç¿Ã´±Å¡¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤È½é¤á¤Æ²ñÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯
¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤À¤è¡£¤è¤í¤·¤¯¤Í¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤è¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÁíÍý´±Å¡¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿ºÝ¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤È½é¤á¤Æ²ñÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡£²£ÉÍ¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥¯¥¹¥Ý³«Ëë¤Þ¤Ç400ÆüÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Î»ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¡©¡×
¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤è¡×
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤è¤¤¤·¤ç¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×
2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
