£±£±£¸ÃÊ¤ÎÀÐÃÊ¤Ë¤Ò¤Ê¿Í·Á¤º¤é¤ê£¶£°£°ÂÎ¡¢ÃÊ¿ôÆüËÜ°ì¡ÄÀÅ²¬¡¦Åì°ËÆ¦
¡¡ÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤ÎÁÇâ·ÌÄ¡Ê¤¹¤µ¤Î¤ª¡Ë¿À¼Ò¤Ç£±£´Æü¡¢£±£±£¸ÃÊ¤ÎÀÐÃÊ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ÎÅ¸¼¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÏ¶è¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¿÷¡Ê¤Ò¤Ê¡Ë¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î°ì´Ä¡££²£°£±£´Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢Ä®Ì±¤é¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¿Í·ÁÌó£¶£°£°ÂÎ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÃÊ¤Ë¤Ï£±£´ÂÐ¤Î¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¤â¤º¤é¤ê¤È¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¤¹¤ë°ð¼è²¹ÀôÎ¹´Û¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ÎÅ¸¼¨ÃÊ¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼ÅÄ»ÔÏ¡Âæ»û¤ÎÅ·¿À¿À¼Ò»²Æ»¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É×ÉØ¤ÇË¬¤ì¤¿Ä¹ÀôÄ®¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¿Í·Á¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³·î£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î¸áÁ°£±£°»þ¡Á¸á¸å£³»þ¡£±«Å·Ãæ»ß¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±ÁÈ¹ç¡Ê£°£µ£µ£·¡¦£¹£µ¡¦£²£¹£°£±¡Ë¤Ø¡£