¡ÖÂç¿Í·×²è¡×¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¡ÖÌ¾Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×·àÃÄÌ¾¤ÏÊÑ¹¹¤»¤º
ÇÐÍ¥¾¾Èø¥¹¥º¥¤¬¼çºË¤Î·àÃÄ¡ÖÂç¿Í·×²è¡×¤Ï¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤ò3·î1Æü¤Ë¡ÖÍ¸Â²ñ¼ÒÂç¿Í·×²è¡×¤«¤éÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò16Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¼ÒÌ¾¤Ï¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡×¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¿Í·×²è¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¸Ä¡¹¤ÎÂ¸ºß¤ä¸ÄÀ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦ºî²È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÂçÀÚ¤Ë·Ç¤²¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¿¿Ùõ¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¡¢·àÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂç¿Í·×²è¡×¤È¤·¤Æº£¸å¤â³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
·àÃÄ¡ÖÂç¿Í·×²è¡×¤Ë¤Ï¾¾Èø¤ÎÂ¾¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢³§Àî±î»þ¡¢¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¢À±Ìî¸»¡¢Ê¿´ä»æ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯3·î1Æü¡£Í¸Â²ñ¼ÒÂç¿Í·×²è¤Ï¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¤ÏÍ¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢Âç¿Í·×²è¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¸Ä¡¹¤ÎÂ¸ºß¤ä¸ÄÀ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼ÒÌ¾¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦ºî²È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÂçÀÚ¤Ë·Ç¤²¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¿¿Ùõ¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·àÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¿Í·×²è¤Ï¡¢¼çºË¡¦¾¾Èø¥¹¥º¥¤ÎÎ¨¤¤¤ë·àÃÄ¤È¤·¤Æº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤ª¤è¤Ó·àÃÄ¡¦Âç¿Í·×²è¤ò¡¢º£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹