『プロジェクト・ヘイル・メアリー』累計75万部突破、文庫版も発売で東京メトロ丸の内線をジャック

ライアン・ゴズリング主演の実写映画版の公開を控えるSF小説『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は累計75万部を突破し、文庫版も発売中だ。これを記念して、2026年2月16日（月）から28日（土）までの約２週間、東京メトロ丸ノ内線（本線︓池袋駅～荻窪駅区間、分岐線︓中野坂上駅～方南町駅区間）でトレインジャック広告を展開する。

１編成全車両の中づりやまど上ポスターに、本作タイトルにちなんだ、日常の様々な「ヘイル・メアリー（イチかバチか）エピソード」を掲載。身近なヘイル・メアリー（イチかバチか）エピソードを通じて、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の魅力が伝えられる。

3月20日（金・祝）には、劇場公開が始まる原作同名映画の予告映像を使用した特別動画が車内ビジョンにて放映となる。

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』では、未知の物質によって太陽に異常が発生し、地球が氷河期に突入しつつある危機状態となる。宇宙へ飛び立ったひとりの科学教師は人類を救うミッションに挑むのだが、彼は全ての記憶を失っていて……。地球上の全生命滅亡まで30年、人類の命運を賭けた一大プロジェクトに挑む男の奮闘を描く、極限のエンターテインメント。

3月20日公開の実写映画版に先駆けて、この原作小説を楽しんでおくのがおすすめだ。『プロジェクト・ヘイル・メアリー』上・下はハヤカワ文庫より文庫本で発売中。各1,650円（税込）。

