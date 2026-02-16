µð¿Í25ºÐ¤Î¡Ö¼éÈ÷¤ÏÊÌ¼¡¸µ¡×¡¡°ÂÂÇ¶¯Ã¥¢ªÄ¶Â®¥¹¥í¡¼¤Ë´¿À¼¡Ö°ÂÄê´¶¤¨¤°¤¤¡×
6²ó¤«¤éÍ··â¤Ë²ó¤Ã¤¿ÌçÏÆ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÌ¥¤»¤ë
¡¡ÊÌ³Ê¤ÎÈþµ»¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£µð¿Í¤Ï15Æü¡¢¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö1ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤«¤é²ó¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ç²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¥·¥ç¡¼¥È¤ÏÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó¤ÇÂà¤¤¤Æ6²ó¤«¤éÌçÏÆ¤¬Í··â¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÌ¥¤»¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï»°Í·´Ö¤ËÈô¤Ö¤È¡¢ÌçÏÆ¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¡£¥µ¥Ã¤ÈµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½¦¤¤¾å¤²¡¢ÂÎ¤¬±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤â¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é°ìÎÝ¤Ø¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÎÁ÷µå¡£ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤«¤é¤âÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¤Ê¥×¥ì¡¼¡£DAZN¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼éÈ÷²ÚÎï¡¡¼éÈ÷¿¦¿Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼éÈ÷¡×¡Ö¼éÈ÷¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤³¤Ä¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈºÇ¹â¡×¡Ö°ÂÄê´¶¤¨¤°¤¤¡×¡Ö²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤ÏÊÌ¼¡¸µ¡×¤Ê¤É¤ÈÁê¼¡¤°Àä»¿¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌçÏÆ¤ÏÁÏ²ÁÂç¤«¤é2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£È´·²¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤Ç126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.263¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹â¤¤´üÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ËÂå¤ï¤ëÀµÍ··â¼ê¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢½é¤Î2·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÏÀô¸ý¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¼éÈ÷¤Çµï¾ì½ê¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë