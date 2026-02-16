¸µµð¿ÍÅê¼ê¤È¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢11ºÐº¹º§¤òÊì¤Î¡È¿ÆÍ§¡É¤¬µö²Ä¡©¡Ö¤½¤ó¤Ê»ñ³Ê¤¬¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥ó¡¦¥¸¥ó¥®¥ç¥ó¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¸Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤È¡¢¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÅê¼ê¤Î¸Î¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¡¦¥¸¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï2·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö·ëº§¤Îµö²Ä¡©»ä¤Ë¤½¤ó¤Ê»ñ³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤À¤±¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¸¥å¥ó¥Ò¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¤À®Ç¯ÀÅªºñ¼è¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Î11ºÐº¹º§
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2·î15Æü¤Ë¤Ï¤¢¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬Íè¤ë5·î16Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢11ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤Èµó¼°¤¹¤ë¤ÈÊóÆ»¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¸òºÝ½é´ü¤«¤éSNS¤ËÎø¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¸òºÝ1¼þÇ¯¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢ËèÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤Ï°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤ËºòÇ¯¤Ï¡¢¥Û¥ó¡¦¥¸¥ó¥®¥ç¥ó¤«¤é¸òºÝ¤Î¡Èµö²Ä¡É¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Û¥ó¡¦¥¸¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¸Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢Èà½÷¤Î»à¸å¤â¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤È·»¤Î¥Á¥§¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼Â¤ÎÌÅ¤ä±ù¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¡£
Åö»þ¤Ï¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÈÎø¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥§¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ò¤È¤½¤ÎÎø¿Í¤âÆ±ÀÊ¡£¥Û¥ó¡¦¥¸¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï·»Ëå¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¸å¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Î·ëº§ÊóÆ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¥ó¡¦¥¸¥ó¥®¥ç¥ó¤¬¡Èµö²Ä¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¹¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÎÁªÂò¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Û¥ó¡¦¥¸¥ó¥®¥ç¥ó¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢²¹¤«¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£Êì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ç¡¢Éã¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤Ë¡¢Éã¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯2·î¤ËY-BLOOM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£