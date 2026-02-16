¡ÚWBC¡Û¡ÈÂÇÅÝ¡¦ÆüËÜ¡É¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÀï¤¨¤ë¤Î¤«¡ÄÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¤Þ¤¿°ì¿ÍÉé½ý¤Ç·×5¿Í¤¬Î¥Ã¦
³«Ëë¤ò3·î5Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëWBC¡£
³Æ¹ñ¤¬Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤Þ¤¿¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜ¤ËÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×´Ú¹ñ¤ÎÆüËÜ¥¥é¡¼
´Ú¹ñÌîµå°Ñ°÷²ñ¡ÊKBO¡Ë¤Ï2·î15Æü¡¢¡ÖKBOÀïÎÏ¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤êWBC½Ð¾ì¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¤ËÂå¤ï¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢LG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥æ¡¦¥è¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÁªÄê¤·¡¢WBCÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ËÁª¼ê¸òÂå¤Î¾µÇ§¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡×¤È¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¡£¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¤Ï¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WBCÂåÉ½1¼¡¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤«¤é¥°¥¢¥à¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¡£¤µ¤é¤Ë²Æì¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä´À°¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ±¦ÏÓ¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤¿¡£²Æì¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤ÎÌÀ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤¬½Ð¤º¡¢13Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ØÌá¤Ã¤ÆºÆ¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥ì¡¼¥É1¤Î±¦¶þ¶ÚÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥µ¥à¥¹¥ó´Ø·¸¼Ô¤Ï15Æü¡¢¡Ö²Æì¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á13Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ØÌá¤Ã¤¿¡£ËÜÆüÌë¤ËºÆ¤Ó²Æì¤ØÌá¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖWBCÂåÉ½¹çÎ®¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤â¡ÖÏÓ¤Î¾õÂÖ¤¬¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£Éª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶þ¶Ú¤À¡£ÌÀÆü¡Ê16Æü¡Ë¥Á¡¼¥à¤ËºÆ¹çÎ®¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¶þ¶Ú¤ÎÉé½ý¤Ï¡¢Éªð×ÂÓÂ»½ý¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
·ÚÅÙ¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤¬¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¤¬¸ª¤Î¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤¬2¿Í¤â·ç¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½»þ¡¢¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¤ÎÂåÌò¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤¢¤ë¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¤ÎÂåÂØ¤Ë¤Ïµß±çÅê¼ê¤Î¥æ¡¦¥è¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È1¼¡¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª½Ð²ÄÇ½¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö½àÈ÷³«»Ï»þ´ü¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£1·î¤«¤éÂåÉ½¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÅêµå¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤È¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¤À¡£
Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬Éé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢Êá¼ê¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤âÍ½´ü¤»¤Ì¸Î¾ã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¤â¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢·×5¿Í¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ºàÎÁ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ç¡ÖÂÇÅÝ¡¦ÆüËÜ¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿º£²ó¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¡£Âç²ñËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬ÆüÁý¤·¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£