¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤¬2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÊÆ¹ñ¿Í¼Â¶È²È¤Î¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤È¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤È¡¢¤ä¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬´Ñ¤ì¤¿¡×¤ÈÉ×¤È¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤òÊó¹ð¤·¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¡£¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¾¯¤·ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Íè¤¿¤Î¤Ç¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾Æ¤Ä»²°¤µ¤ó¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼ µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¤±¤ä¤ºä¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉ×¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÂ·¤¨¤¿¾Æ¤Ä»²°¤Ç¤Î¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä±Ç²è´Û¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤Î¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤ÊÌë·Ê¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
