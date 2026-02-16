¶¯¤¤²¡¤·¤Ë¶»¥¥å¥ó¡ª¥ª¥é¥ª¥é·ÏÃË»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ýÀâ¤Ê¸¶ç£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°ìÈÌÅª¤Ë½÷À¤Ï¡Ö²¡¤·¤Ë¼å¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤«¤é¶¯°ú¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¡¢¤Ä¤¤²¡¤·Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö²¡¤·¤ËÉé¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¶¯°ú¤ÊÃËÀ¤Î¡Ø¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¡Ù£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÎø¥Ð¥Ê¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢²¶¤ÈÉÕ¤¤¢¤¨¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤ï¤ì¥Î¥ê¤ÇÆ±°Õ¤·¤¿
¡ÖÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø°¦ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç·Ú¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¿·õ¤ÊÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÈà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¤¿¡£·¯¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿
¡ÖÁê¼ê¤Î³Ð¸ç¤Ëµ¤°µ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤Î¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¹ë²Ú¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹×¤°¤è¡×¤ÈÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤¿
¡ÖÀµÄ¾¤¤¤Ã¤ÆÊªÍß¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÎø°¦¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¶»¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÈà»á¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¡ÖÍê¤à¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤µ¤ì¤¿
¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÃËÀ¤«¤é¶¯°ú¤Ê¥×¥Ã¥·¥å¤ò¼õ¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÈÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°Ìî¤Î°Õ¸«¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åö¿ÍÆ±»Î¤ÇÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¼ºÎøÄ¾¸å¤Ë¡Ö²¶¤Ê¤é¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ýÀâ¤«¤ì¤¿
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤¹¤®¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ºÎøÄ¾¸å¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µ¡¹¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÌ¤Îý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÀäÂÐÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£°ìÀ¸¼é¤ë¡ª¡×¤Èµ³»ÎÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¤¯¤é¤Ã¤È¤¤¿
¡Ö¡Ø¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù·Ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¼å¤¤¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸ý¤À¤±¡Ä¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃË¤é¤·¤¤µ³»Î·Ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¸ýÀâ¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤È¤Ï¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û²¿ÅÙÃÇ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤¿
¡Ö£µ²ó¤â¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢º¬µ¤¤è¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤ëÃËÀ¤Î¾ðÇ®¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤ÇÃÇ¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¥Ã¥Ñ¥êÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Ûµ¤·Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ö»î¤·¤Ë£³¥ö·î¤À¤±ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¥é¥¤¥È¤µ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª»î¤·¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë»×¤ï¤ºð÷¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃËÀÂ¦¤âµ¤·Ú¤ËÉÕ¤¹ç¤¦°Ê¾å¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¿·õ¤Ê¸òºÝ¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡ÖÉ¬¤º¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿
¡Ö·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤â¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÄ¾´¶¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö²¡¤·¤ËÉé¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¶¯°ú¤ÊÃËÀ¤Î¡Ø¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¡Ù¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸âÂöËá¡Ë
¡Ú£±¡ÛÎø¥Ð¥Ê¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢²¶¤ÈÉÕ¤¤¢¤¨¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤ï¤ì¥Î¥ê¤ÇÆ±°Õ¤·¤¿
¡ÖÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø°¦ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç·Ú¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¿·õ¤ÊÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î³Ð¸ç¤Ëµ¤°µ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤Î¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¹ë²Ú¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹×¤°¤è¡×¤ÈÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤¿
¡ÖÀµÄ¾¤¤¤Ã¤ÆÊªÍß¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÎø°¦¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¶»¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÈà»á¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¡ÖÍê¤à¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤µ¤ì¤¿
¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÃËÀ¤«¤é¶¯°ú¤Ê¥×¥Ã¥·¥å¤ò¼õ¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÈÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°Ìî¤Î°Õ¸«¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åö¿ÍÆ±»Î¤ÇÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¼ºÎøÄ¾¸å¤Ë¡Ö²¶¤Ê¤é¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ýÀâ¤«¤ì¤¿
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤¹¤®¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ºÎøÄ¾¸å¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µ¡¹¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÌ¤Îý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÀäÂÐÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£°ìÀ¸¼é¤ë¡ª¡×¤Èµ³»ÎÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¤¯¤é¤Ã¤È¤¤¿
¡Ö¡Ø¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù·Ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¼å¤¤¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸ý¤À¤±¡Ä¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃË¤é¤·¤¤µ³»Î·Ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¸ýÀâ¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤È¤Ï¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û²¿ÅÙÃÇ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤¿
¡Ö£µ²ó¤â¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢º¬µ¤¤è¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤ëÃËÀ¤Î¾ðÇ®¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤ÇÃÇ¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¥Ã¥Ñ¥êÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Ûµ¤·Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ö»î¤·¤Ë£³¥ö·î¤À¤±ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¥é¥¤¥È¤µ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª»î¤·¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë»×¤ï¤ºð÷¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃËÀÂ¦¤âµ¤·Ú¤ËÉÕ¤¹ç¤¦°Ê¾å¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¿·õ¤Ê¸òºÝ¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡ÖÉ¬¤º¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿
¡Ö·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤â¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÄ¾´¶¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö²¡¤·¤ËÉé¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¶¯°ú¤ÊÃËÀ¤Î¡Ø¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¡Ù¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸âÂöËá¡Ë